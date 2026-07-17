Степной пожар площадью около 3 тыс. гектаров потушили в Карагандинской области
К ликвидации возгорания привлекли около 120 человек и 22 единицы техники.
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В Каркаралинском районе Карагандинской области ликвидировали крупный степной пожар, охвативший около 3 тыс. гектаров. Об этом сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана.
Возгорание сухой растительности произошло в Тегисшилдикском сельском округе, примерно в 10 километрах к юго-западу от села Тегисшилдик.
Для тушения пожара были привлечены силы департамента по чрезвычайным ситуациям, местных исполнительных органов и добровольного пожарного формирования «Ауыл құтқарушылары» села Бесоба. Всего в ликвидации возгорания участвовали около 120 человек и 22 единицы техники.
По данным МЧС, благодаря оперативным действиям пожар удалось полностью ликвидировать. Угрозы населенным пунктам не допущено.
По предварительной информации, площадь, пройденная огнем, составила около 3 тыс. гектаров.
Ранее жители региона сообщали в социальных сетях, что пожар продолжался почти двое суток. По их словам, дым распространился на значительное расстояние, а в Каркаралинске ощущались сильное задымление и запах гари.
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