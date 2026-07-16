Бухгалтеры акиматов похитили деньги из бюджета в СКО: суд вынес приговор

В Северо-Казахстанской области бухгалтеров акиматов осудили за хищение бюджетных средств.

Прокуратура Есильского района Северо-Казахстанской области выявила факты хищения бюджетных средств при проверке законности расходования государственных денег.

Установлено, что бухгалтеры акиматов сельских округов незаконно перечисляли бюджетные средства, вносили недостоверные сведения в бухгалтерские документы и использовали свои полномочия в личных целях.

В результате государству был причинён материальный ущерб.

По данным фактам были проведены досудебные расследования, а уголовные дела направлены в суд. В ходе судебного разбирательства вина подсудимых была полностью доказана.

Суд признал бухгалтеров виновными и назначил им наказание в виде длительных сроков ограничения свободы с установлением пробационного контроля на весь период наказания.

Кроме того, им запретили занимать материально ответственные должности, связанные с бухгалтерской деятельностью, сроком на 4 и 5 лет.

В надзорном органе отметили, что использование государственных средств должно осуществляться прозрачно и строго по назначению, а любые нарушения законодательства влекут ответственность.

Ранее сообщалось, что главбух ветстанции похитил 106 млн тенге в Западном Казахстане.

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