Бухгалтеры акиматов похитили деньги из бюджета в СКО: суд вынес приговор
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Северо-Казахстанской области бухгалтеров акиматов осудили за хищение бюджетных средств.
Прокуратура Есильского района Северо-Казахстанской области выявила факты хищения бюджетных средств при проверке законности расходования государственных денег.
Установлено, что бухгалтеры акиматов сельских округов незаконно перечисляли бюджетные средства, вносили недостоверные сведения в бухгалтерские документы и использовали свои полномочия в личных целях.
В результате государству был причинён материальный ущерб.
По данным фактам были проведены досудебные расследования, а уголовные дела направлены в суд. В ходе судебного разбирательства вина подсудимых была полностью доказана.
Суд признал бухгалтеров виновными и назначил им наказание в виде длительных сроков ограничения свободы с установлением пробационного контроля на весь период наказания.
Кроме того, им запретили занимать материально ответственные должности, связанные с бухгалтерской деятельностью, сроком на 4 и 5 лет.
В надзорном органе отметили, что использование государственных средств должно осуществляться прозрачно и строго по назначению, а любые нарушения законодательства влекут ответственность.
Ранее сообщалось, что главбух ветстанции похитил 106 млн тенге в Западном Казахстане.
Читайте также:
Самое читаемое
- В СКО ремонтируют 35 километров трассы к границе с Россией
- После убийства казахстанца в Стамбуле задержаны киллеры международной группировки
- До 2 млн тенге и выше: названы самые высокооплачиваемые вакансии июня
- От шоу-бизнеса до медицины: кого Respublica отправляет на выборы в Курултай
- Пять погибших из-за гололеда: впервые в Казахстане вынесли приговор за плохое содержание дороги