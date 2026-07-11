Степной пожар вспыхнул после возгорания автомобиля в области Абай

В Жарминском районе области Абай продолжается ликвидация степного пожара, возникшего после возгорания легкового автомобиля.

По данным экстренных служб, пожар произошел 10 июля на территории Карасуского сельского округа. После того как загорелся автомобиль, огонь перекинулся на сухую растительность.

Из-за сильного ветра пламя начало стремительно распространяться по степной местности, образуя новые очаги возгорания.

Основные работы по локализации и тушению пожара проводят подразделения ДЧС. В ликвидации возгорания также помогают местные жители.

В настоящее время основные силы сосредоточены на предотвращении дальнейшего распространения огня, защите сельскохозяйственных объектов и крестьянских хозяйств. Работы по локализации и ликвидации пожара продолжаются.