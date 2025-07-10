Грозы и дожди ожидаются на севере и в центральной части Казахстана, а на юге и западе — палящее солнце, передает BAQ.KZ. 10 июля "Казгидромет" прогнозирует в одних регионах — проливные дожди и порывистый ветер, в других — аномальную жару до +39 °C.

Астана: облачно, дождь, гроза, ветер 9–14 м/с. Температура ночью +12…+14°C, днём +25…+27°C.

Алматы: дождь с грозой, ветер до 18 м/с. Ночью +18…+20°C, днём +27…+29°C.

Шымкент: облачно, гроза, порывы до 20 м/с. Ночью +17…+19°C, днём +30…+32°C.

Атырау: ясно, без осадков, до +39°C днём.

Актау: переменная облачность, до +35°C.

Актобе: без осадков, до +34°C.

Караганда, Костанай, Семей, Тараз: дождь, грозы, порывы до 20 м/с.

Жезказган, Талдыкорган, Конаев, Усть-Каменогорск: переменная облачность, местами осадки.

Туркестан, Уральск, Кызылорда: сухо и жарко, до +35°C.

Кокшетау, Петропавловск, Павлодар: преимущественно без осадков, комфортная температура около +25…+27°C.

"Казгидромет" предупреждает: во многих регионах сохраняется высокая пожароопасность, в северных — вероятны ливни и сильный ветер. Жителям рекомендуют быть внимательными и учитывать погодные условия при планировании дня.