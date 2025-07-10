  • 10 Июля, 09:28
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Стихия на подходе: грозы, жара и сильный ветер — прогноз на 10 июля

Синоптики обещают сегодня контрастный день.

Сегодня, 08:41
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kartin.papik.pro Сегодня, 08:41
Сегодня, 08:41
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Фото: kartin.papik.pro

Грозы и дожди ожидаются на севере и в центральной части Казахстана, а на юге и западе — палящее солнце, передает BAQ.KZ. 10 июля "Казгидромет" прогнозирует в одних регионах — проливные дожди и порывистый ветер, в других — аномальную жару до +39 °C.

  • Астана: облачно, дождь, гроза, ветер 9–14 м/с. Температура ночью +12…+14°C, днём +25…+27°C. 
  • Алматы: дождь с грозой, ветер до 18 м/с. Ночью +18…+20°C, днём +27…+29°C. 
  • Шымкент: облачно, гроза, порывы до 20 м/с. Ночью +17…+19°C, днём +30…+32°C. 
  • Атырау: ясно, без осадков, до +39°C днём. 
  • Актау: переменная облачность, до +35°C. 
  • Актобе: без осадков, до +34°C.
  •  Караганда, Костанай, Семей, Тараз: дождь, грозы, порывы до 20 м/с. 
  • Жезказган, Талдыкорган, Конаев, Усть-Каменогорск: переменная облачность, местами осадки. 
  • Туркестан, Уральск, Кызылорда: сухо и жарко, до +35°C.
  •  Кокшетау, Петропавловск, Павлодар: преимущественно без осадков, комфортная температура около +25…+27°C.

"Казгидромет" предупреждает: во многих регионах сохраняется высокая пожароопасность, в северных — вероятны ливни и сильный ветер. Жителям рекомендуют быть внимательными и учитывать погодные условия при планировании дня.

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