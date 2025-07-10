Стихия на подходе: грозы, жара и сильный ветер — прогноз на 10 июля
Синоптики обещают сегодня контрастный день.
Сегодня, 08:41
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Сегодня, 08:41Сегодня, 08:41
84Фото: kartin.papik.pro
Грозы и дожди ожидаются на севере и в центральной части Казахстана, а на юге и западе — палящее солнце, передает BAQ.KZ. 10 июля "Казгидромет" прогнозирует в одних регионах — проливные дожди и порывистый ветер, в других — аномальную жару до +39 °C.
- Астана: облачно, дождь, гроза, ветер 9–14 м/с. Температура ночью +12…+14°C, днём +25…+27°C.
- Алматы: дождь с грозой, ветер до 18 м/с. Ночью +18…+20°C, днём +27…+29°C.
- Шымкент: облачно, гроза, порывы до 20 м/с. Ночью +17…+19°C, днём +30…+32°C.
- Атырау: ясно, без осадков, до +39°C днём.
- Актау: переменная облачность, до +35°C.
- Актобе: без осадков, до +34°C.
- Караганда, Костанай, Семей, Тараз: дождь, грозы, порывы до 20 м/с.
- Жезказган, Талдыкорган, Конаев, Усть-Каменогорск: переменная облачность, местами осадки.
- Туркестан, Уральск, Кызылорда: сухо и жарко, до +35°C.
- Кокшетау, Петропавловск, Павлодар: преимущественно без осадков, комфортная температура около +25…+27°C.
"Казгидромет" предупреждает: во многих регионах сохраняется высокая пожароопасность, в северных — вероятны ливни и сильный ветер. Жителям рекомендуют быть внимательными и учитывать погодные условия при планировании дня.
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