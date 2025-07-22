Сегодня, 20:19

Сегодня, 20:19

Штормовое предупреждение в 14 регионах: пыльные бури, жара и пожарная опасность, передает BAQ.KZ.

Ветер и чрезвычайная пожарная опасность прогнозируются в Карагандинской области, Жетысу, Улытау и ВКО.

Гроза, град, туман и ветер – в СКО.

Ветер, жара и чрезвычайная пожарная опасность – в Шымкенте и Жамбылской области.

Гроза, ветер, сильная жара и чрезвычайная пожарная опасность ожидаются в Костанайской, Атырауской, Актюбинской областях и ЗКО.

Пыльная буря, ветер, сильная жара и чрезвычайная пожарная опасность – в Кызылординской области.

Сильная жара и чрезвычайная пожарная опасность – в Алматы и Актюбинской области.

В Астане и Павлодарской области сохранится высокая пожарная опасность.

Пыльная буря, ветер и чрезвычайная пожарная опасность стали причинами штормового предупреждения в Мангистау и области Абай.

Пыльная буря и ветер – в Туркестанской области.

В Акмолинской области – гроза, ветер и высокая пожарная опасность.