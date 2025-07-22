Стихия усиливается: синоптики прогнозируют бури, град и экстремальную жару
Казахстан охватили штормовые угрозы.
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Штормовое предупреждение в 14 регионах: пыльные бури, жара и пожарная опасность, передает BAQ.KZ.
Ветер и чрезвычайная пожарная опасность прогнозируются в Карагандинской области, Жетысу, Улытау и ВКО.
Гроза, град, туман и ветер – в СКО.
Ветер, жара и чрезвычайная пожарная опасность – в Шымкенте и Жамбылской области.
Гроза, ветер, сильная жара и чрезвычайная пожарная опасность ожидаются в Костанайской, Атырауской, Актюбинской областях и ЗКО.
Пыльная буря, ветер, сильная жара и чрезвычайная пожарная опасность – в Кызылординской области.
Сильная жара и чрезвычайная пожарная опасность – в Алматы и Актюбинской области.
В Астане и Павлодарской области сохранится высокая пожарная опасность.
Пыльная буря, ветер и чрезвычайная пожарная опасность стали причинами штормового предупреждения в Мангистау и области Абай.
Пыльная буря и ветер – в Туркестанской области.
В Акмолинской области – гроза, ветер и высокая пожарная опасность.
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