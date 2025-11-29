На индонезийском острове Суматра из-за оползней и наводнений погибли 174 человека. Десятки жителей считаются пропавшими без вести — по данным The Jakarta Post, около 100 человек. В ряде районов нарушены связь и электроснабжение, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Reuters.

Сильные дожди за последние дни вызвали масштабные наводнения и в других странах региона. В Таиланде погибли около 145 человек, в основном в провинции Сонгкхла. На Шри-Ланке число жертв достигло 56 человек, ещё 21 числится пропавшим без вести. В Малайзии уровень воды в некоторых районах достиг 60–100 см, более 21 тыс. жителей были эвакуированы.

Спасательные службы стран региона продолжают работу по эвакуации пострадавших и оказанию помощи населению, пострадавшему от стихии.