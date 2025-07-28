Сегодня, 20:59

Сегодня, 20:59

Штормовое предупреждение: в регионах Казахстана ожидаются ливни, грозы, пыльные бури и жара, передает BAQ.KZ.

Астанчан, жителей СКО и Костанайской области предупредили о сильном дожде, грозе, граде, шквале, ветре и тумане.

В Шымкенте - чрезвычайная пожарная опасность.

Сильный дождь, гроза, град, шквал, ветер и высокая пожарная опасность прогнозируются в Улытау, Павлодарской, Актюбинской и Карагандинской областях.

Гроза, ветер и высокая пожарная опасность – в Алматы, Мангистау, Жетысу, Алматинской и Жамбылской области.

В Акмолинской области – сильный дождь, гроза, град, шквал, туман и ветер.

Гроза, град, шквал, ветер, сильная жара и чрезвычайная пожарная опасность – в ВКО и области Абай.

Гроза, град, ветер ожидаются в ЗКО.

В Туркестанской и Кызылординской областях – гроза, пыльная буря, ветер и чрезвычайная пожарная опасность.

Ветер и чрезвычайная пожарная опасность – в Атырауской области.