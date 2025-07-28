Стихийные риски: почти вся страна под угрозой непогоды и пожаров
Синоптики предупреждают казахстанцев.
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Штормовое предупреждение: в регионах Казахстана ожидаются ливни, грозы, пыльные бури и жара, передает BAQ.KZ.
Астанчан, жителей СКО и Костанайской области предупредили о сильном дожде, грозе, граде, шквале, ветре и тумане.
В Шымкенте - чрезвычайная пожарная опасность.
Сильный дождь, гроза, град, шквал, ветер и высокая пожарная опасность прогнозируются в Улытау, Павлодарской, Актюбинской и Карагандинской областях.
Гроза, ветер и высокая пожарная опасность – в Алматы, Мангистау, Жетысу, Алматинской и Жамбылской области.
В Акмолинской области – сильный дождь, гроза, град, шквал, туман и ветер.
Гроза, град, шквал, ветер, сильная жара и чрезвычайная пожарная опасность – в ВКО и области Абай.
Гроза, град, ветер ожидаются в ЗКО.
В Туркестанской и Кызылординской областях – гроза, пыльная буря, ветер и чрезвычайная пожарная опасность.
Ветер и чрезвычайная пожарная опасность – в Атырауской области.
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