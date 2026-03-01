Уехавшая на отдых жительница столицы невольно стала свидетелем эскалации конфликта на Ближнем Востоке, передает BAQ.kz.

Жительница Астаны Шахноза прямо сейчас находится в Катаре вместе с восьмилетней дочерью. Отдых в Дохе проходил по плану, пока субботним утром на пляже не начали приходить сообщения о начавшемся военном конфликте.

«Я не поняла вначале, потом уже начала смотреть на других отдыхающих. Всем в телефон начали какие-то сигналы приходить. Люди начали волноваться, не понимали, что происходит. Сначала думали, что ничего особенного. Мы дальше пошли в бассейн, лежали, загорали. Нас напугал резкий грохот. Это, как потом выяснилось, беспилотники взрывали ракеты. Но самих взрывов не было видно», - рассказывает девушка.

Отдыхающие оставили свои места и быстро вернулись в отель, рассказывает наша собеседница. Из-за отсутствия информации некоторые люди поддались панике. Сообщения от служб местной нацбезопасности начали приходить поздно. Людям посоветовали оставаться внутри зданий.

«Уже второй день в отеле пляжи закрыты. Даже на территории в саду нельзя гулять. Только внутри отеля и в номере. Также кормят, как обычно. Сегодня видели, как регистрируют граждан. Там большая очередь с разных стран. Конечно, страшно. Сегодня утром мы тоже проснулись от грохота. Спим в одежде на всякий случай. Приготовили сумку с документами. Ну, я не знаю даже, куда бежать, конечно», - рассказывает казахстанка.

При этом, отмечает спикер, всеобщей паники нет. Люди по-прежнему посещают супермаркеты, сидят в кафе. Правда сегодня всех перевели на удаленный рабочий день.