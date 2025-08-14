В Астане суд отказал выпускнику программы "Болашак" в иске к министерству науки и высшего образования РК, подтвердив законность решения о лишении его международной стипендии и возложении обязанности возместить затраты на обучение, передает BAQ.KZ.

Согласно материалам дела, в 2013 году мужчина получил стипендию для обучения в магистратуре Boston University (США). После окончания учёбы и стажировки он устроился в частные компании, а в последнее время работал экономистом в ТОО в дистанционном формате. При этом, по данным Пограничной службы КНБ, с 1 мая 2023 года он выехал за пределы Казахстана и не возвращался.

Комиссия по программе "Болашак" неоднократно направляла стипендиату уведомления о необходимости вернуться и пройти обязательную трудовую отработку в Казахстане, как того требует договор. Поскольку условия не были выполнены, его лишили стипендии и обязали возместить расходы на обучение.

В суде истец настаивал, что выполняет работу по специальности, пусть и удалённо, однако суд указал: правила программы не допускают дистанционную отработку за пределами страны. Согласно условиям договора, стипендиат обязан в течение 15 дней после получения диплома вернуться в Казахстан и отработать не менее пяти лет на территории республики.

Решение суда вступило в законную силу.