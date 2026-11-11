Стипендии докторантов в Казахстане планируют повысить до 500 тысяч тенге

В Казахстане к 2029 году планируют увеличить стипендии докторантов до 500 тысяч тенге. Об этом на брифинге в Курултае сообщил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, передает BAQ.KZ.

По словам министра, сегодня докторанты PhD ежемесячно получают около 260 тысяч тенге. За последние пять лет размер стипендии увеличился вдвое, и эту работу намерены продолжить.

– За последние пять лет стипендии докторантов выросли в два раза. Сейчас они составляют порядка 260 тысяч тенге в месяц. К 2029 году планируем увеличить их до 500 тысяч тенге, – сообщил Саясат Нурбек.

Министр отметил, что повышение выплат станет дополнительной мерой поддержки молодых учёных.

Кроме того, в Казахстане продолжается обеспечение молодых исследователей жильём.