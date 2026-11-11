Стипендии докторантов в Казахстане планируют повысить до 500 тысяч тенге
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В Казахстане к 2029 году планируют увеличить стипендии докторантов до 500 тысяч тенге. Об этом на брифинге в Курултае сообщил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, передает BAQ.KZ.
По словам министра, сегодня докторанты PhD ежемесячно получают около 260 тысяч тенге. За последние пять лет размер стипендии увеличился вдвое, и эту работу намерены продолжить.
– За последние пять лет стипендии докторантов выросли в два раза. Сейчас они составляют порядка 260 тысяч тенге в месяц. К 2029 году планируем увеличить их до 500 тысяч тенге, – сообщил Саясат Нурбек.
Министр отметил, что повышение выплат станет дополнительной мерой поддержки молодых учёных.
Кроме того, в Казахстане продолжается обеспечение молодых исследователей жильём.
– При поддержке Главы государства молодым учёным предоставляется жильё. За последние два года собственное жильё получили 813 молодых учёных, – добавил глава ведомства.
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