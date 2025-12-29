Правительство подводит итоги исполнения поручений Президента в сфере науки и высшего образования за 2025 год, передает BAQ.KZ.

В рамках этой работы состоялась встреча руководства Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан с представителями средств массовой информации, посвященная ключевым результатам развития отрасли.

Вице-министр науки и высшего образования Гульзат Кобенова сообщила, что на 2025–2026 учебный год на подготовку кадров с высшим и послевузовским образованием предусмотрено 93 232 образовательных гранта. Из этого числа 77 084 гранта выделены для бакалавриата, 13 229 — для магистратуры и 2 919 — для докторантуры.

В целях повышения доступности высшего образования в стране внедрена солидарная накопительная система "Келешек", предусматривающая формирование образовательного капитала с пятилетнего возраста при участии государства, фондов, родителей и банков. Государством предусмотрен единовременный стартовый капитал в размере 60 месячных расчетных показателей. Накопленные средства могут быть направлены на оплату обучения в вузах или на улучшение жилищных условий. По данным министерства, на сегодняшний день открыто около 133,9 тысячи вкладов.

Отдельное внимание в 2025 году уделено поддержке студентов. Размер стипендии для обучающихся по программам бакалавриата увеличен в два раза по сравнению с 2020 годом и составил 52 372 тенге. Для студентов педагогических специальностей стипендия достигла 84 000 тенге, тогда как в 2020 году она составляла 26 186 тенге, а в 2024 году — 47 135 тенге.

В министерстве подчеркнули, что реализуемые меры направлены на расширение доступа к высшему образованию, поддержку талантливой молодежи и формирование устойчивой системы подготовки кадров, соответствующей долгосрочным задачам социально-экономического развития страны.