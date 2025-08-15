Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на пленарном заседании Августовской конференции педагогов заявил, что формирование нового поколения учителей является одной из ключевых задач в сфере образования, передает BAQ.KZ.

В этом году на педагогические специальности выделено более 13 тысяч грантов, а стипендия студентов-педагогов за последние пять лет выросла вдвое. С нового учебного года она составит 84 тысячи тенге.

"Благодаря этим мерам растет интерес молодежи к профессии учителя. В прошлом году на педагогические специальности поступили около 1800 обладателей “Алтын белгі”, а в этом году их число превысило 2000 — почти 23% от всех обладателей этого знака", — отметил глава государства.

По его словам, в 2024 году казахстанские школьники завоевали 27 медалей на семи крупнейших мировых предметных олимпиадах и около 1000 наград на других международных соревнованиях. Президент подчеркнул, что эти успехи стали результатом упорного труда учеников и самоотверженной работы педагогов.

На днях Токаев пригласил победителей в Акорду, чтобы лично вручить им награды. "Они продемонстрировали всему миру интеллектуальную мощь нашего народа", — сказал он, добавив, что в сфере образования предстоит еще много работы.