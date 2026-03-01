Департамент экологии Западно-Казахстанской области провели внеплановую проверку казахстанского филиала компании «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.» и выявили серьезные нарушения, передает BAQ.kz со ссылкой на Комитет экологического регулирования и контроля Минэкологии РК.

Выяснилось, что в 2024 году компания допустила сверхнормативные выбросы загрязняющих веществ и сбросы сточных вод, что стало основанием для штрафа.

За это компания получила штраф в размере 2,07 миллиарда тенге. Срок для добровольной оплаты штрафа еще не прошел.

Кроме того, экологический Департамент потребовал от «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.» разобраться в причинах этих нарушений и разработать меры, чтобы в будущем избежать подобных экокатастроф.