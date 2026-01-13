Стоимость армейского пайка увеличили в Казахстане
Теперь она составляет 3 150 тенге.
С 1 января 2026 года стоимость общевойскового продовольственного пайка в Вооруженных силах Республики Казахстан увеличена на 900 тенге и составляет 3 150 тенге, передает BAQ.KZ.
Как сообщили в Минобороне Казахстана, решение принято по итогам совместной работы депутатов Мажилиса Парламента, представителей НПП "Атамекен", Министерства финансов и государственных органов силового блока.
– Межведомственная группа провела расчёты и определила дополнительную потребность в бюджетных средствах для организации питания военнослужащих Вооружённых сил, других войск и воинских формирований.
В августе 2025 года Республиканская бюджетная комиссия одобрила выделение дополнительных средств с учётом состава продовольственной корзины и текущей рыночной ситуации, – говорится в сообщении ведомства.
Стандартный общевойсковой паёк включает 48 наименований продуктов общей калорийностью 4 321 ккал. В рацион входят говядина и мясо птицы, рыба, рис, гречка, макаронные и колбасные изделия, молочная продукция, хлеб и другие продукты. Кроме того, каждый военнослужащий ежедневно получает 200 граммов фруктов.
Для отдельных категорий предусмотрены специализированные рационы. Так, лётный паёк содержит 52 наименования продуктов с калорийностью 4 834 ккал, морской — 50 наименований (4 553 ккал). Существуют и другие виды пайков с энергетической ценностью около 4 500 ккал.
В настоящее время в Вооруженных силах применяются 16 основных норм продовольственного обеспечения, включая общевойсковой, десантно-штурмовой, морской, лётный, высокогорный, лечебный и индивидуальные рационы. Также разработаны восемь дополнительных пайков — для праздничных дней, почётных и ночных караулов, военнослужащих, проходящих лечение, а также доноров.
Увеличение стоимости пайка направлено на повышение качества питания, укрепление здоровья военнослужащих и поддержание высокой боевой готовности войск.
