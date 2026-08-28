Стоимость автостраховки могут пересчитать в 2027 году: что изменится для водителей

В Казахстане готовят параметры, которые будут использоваться для расчета стоимости обязательной автомобильной страховки в 2027 году. Соответствующий проект постановления опубликовало Агентство по регулированию и развитию финансового рынка.

Документ находится на публичном обсуждении до 14 сентября.

Что хотят изменить

Речь идет об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств – ОГПО ВТС. Это обязательная страховка, которую оформляют автомобилисты.

Стоимость такого полиса зависит от нескольких показателей. Один из них связан с регионом, в котором зарегистрирован автомобиль.

Для расчета применяется специальный поправочный коэффициент. При его определении учитывается страховая статистика конкретной территории – в том числе уровень убыточности.

На 2027 год регулятор предлагает утвердить два показателя: таргетируемую убыточность и фактор достоверности. В дальнейшем они будут использоваться для расчета региональных поправочных коэффициентов.

Значит ли это, что страховка подорожает?

Сам опубликованный проект не означает автоматического повышения стоимости обязательной автостраховки для всех казахстанцев.

Итоговая цена может отличаться в зависимости от региона и применяемого к нему коэффициента. Поэтому в одних случаях стоимость полиса потенциально может вырасти, в других – снизиться или существенно не измениться.

При этом в представленной информации пока нет расчетов, позволяющих точно сказать, в каких регионах и на сколько изменится стоимость страховки в 2027 году.

Когда могут принять новые параметры

Проект постановления был опубликован 27 августа 2026 года. Публичное обсуждение продлится до 14 сентября, а принять документ планируют в сентябре.

Предлагаемые показатели будут применяться при расчетах на 2027 год.

Таким образом, сейчас речь идет не о введении нового вида страховки или дополнительного платежа для автомобилистов, а об обновлении параметров, которые используются при расчете уже существующей обязательной автостраховки.