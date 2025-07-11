Стоимость биткоина побила исторический рекорд
Сегодня, 06:28
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Сегодня, 06:28Сегодня, 06:28
70Фото: shutterstock
Курс биткоина обновил исторический максимум, впервые в своей истории поднявшись выше отметки в 113 000 долларов, передает BAQ.KZ.
Рост котировок продолжается на фоне сохраняющегося высокого интереса инвесторов к криптовалютному рынку.
На крупнейшей платформе Binance в паре с USDT криптовалюта торговалась на уровне 113 300 долларов.
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