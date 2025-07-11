Курс биткоина обновил исторический максимум, впервые в своей истории поднявшись выше отметки в 113 000 долларов, передает BAQ.KZ.

Рост котировок продолжается на фоне сохраняющегося высокого интереса инвесторов к криптовалютному рынку.

На крупнейшей платформе Binance в паре с USDT криптовалюта торговалась на уровне 113 300 долларов.