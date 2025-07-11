  • 11 Июля, 07:02
  • BAIGENEWS

Стоимость биткоина побила исторический рекорд

Сегодня, 06:28
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
shutterstock Сегодня, 06:28
Сегодня, 06:28
70
Фото: shutterstock

Курс биткоина обновил исторический максимум, впервые в своей истории поднявшись выше отметки в 113 000 долларов, передает BAQ.KZ.

Рост котировок продолжается на фоне сохраняющегося высокого интереса инвесторов к криптовалютному рынку.

На крупнейшей платформе Binance в паре с USDT криптовалюта торговалась на уровне 113 300 долларов.

Самое читаемое

Наверх