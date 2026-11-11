Стоимость места в детсаду хотят считать по единой для страны формуле

Правительство присматривается к единому для всего Казахстана расчету государственного заказа в детских садах. Заодно пропуск по лицу должен стать нормой для всех организаций образования, а не только для части школ.

Сейчас обсуждают единую методику расчета стоимости государственного образовательного заказа в дошкольных организациях. Поручено проработать базовую стоимость заказа на одного воспитанника, которую установят на республиканском уровне. Для каждого региона к ней добавят экономически обоснованные поправочные коэффициенты, чтобы учесть местные особенности и разницу в затратах.

Face ID для всех учебных заведений

Системы контроля доступа с технологией Face ID планируют довести до всех организаций образования. Они контролируют, кто проходит на территорию, и автоматически отмечают, присутствует ли ученик на занятиях.

Регионы подключат к единой платформе

Параллельно регионы постепенно подключат к национальной образовательной платформе. План для этого Министерство просвещения разработало вместе с АО «Қазақтелеком». Платформа должна автоматизировать государственные услуги, сделать данные точнее, а расходы бюджета прозрачнее.

Эти вопросы рассмотрели на совещании у первого заместителя Премьер-министра Нурлыбека Налибаева. В нем участвовали министр просвещения Жулдыз Сулейменова и заместители акимов областей, Астаны, Алматы и Шымкента. Речь шла о модернизации национальной базы данных образования, цифровизации отрасли и государственном финансировании.

По итогам госорганам и акиматам поручили продолжить цифровизацию образования и расходовать бюджетные средства с большей отдачей.