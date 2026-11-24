Средний мобильный тариф в Казахстане составляет около 10 долларов в месяц при среднемировом показателе в 27 долларов. Об этом на заседании Правительства сообщил заместитель Премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев, передает корреспондент BAQ.KZ.

По словам министра, по состоянию на ноябрь 2026 года Казахстан занимает седьмое место по стоимости мобильного интернета среди 55 стран с быстрой связью.

Вместе с тем растущее потребление интернет-трафика требует от операторов дополнительных инвестиций в развитие сетей.

«Интернет-трафик растет. Чтобы повышать скорость связи и расширять покрытие 5G, операторам нужно инвестировать в сети. Необходимо соблюдать баланс – сохранить тарифы доступными для населения, а отрасль – привлекательной для инвестиций», – подчеркнул Мадиев.

По данным министерства, за последние два года средняя скорость мобильного интернета в Казахстане выросла с 73,6 до 93,4 Мбит/с. Ожидается, что по итогам 2026 года объем интернет-трафика более чем вдвое превысит показатель 2024 года.

Казахстан поднялся на 28 позиций в мировом рейтинге телекоммуникационной инфраструктуры

Жаслан Мадиев отметил, что Казахстан впервые вошел в высший рейтинговый класс ООН по развитию цифрового правительства. В эту группу входит 21 страна, в том числе Южная Корея, Дания и Сингапур.

«За два года Казахстан поднялся с 24-го на 16-е место среди 194 стран. По развитию телекоммуникационной инфраструктуры мы поднялись с 41-го на 13-е место в мире. Это рост на 28 позиций за два года. Мы сохраняем первое место среди стран СНГ и Центральной Азии», – сообщил глава ведомства.

В числе основных направлений дальнейшего развития цифровой инфраструктуры министр обозначил внедрение искусственного интеллекта в государственные услуги и отрасли экономики, перевод государственных цифровых систем на платформу QazTech и привлечение инвестиций в строительство современной цифровой инфраструктуры.