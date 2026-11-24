Мобильный интернет в Казахстане почти втрое дешевле среднемирового уровня: Мадиев
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Средний мобильный тариф в Казахстане составляет около 10 долларов в месяц при среднемировом показателе в 27 долларов. Об этом на заседании Правительства сообщил заместитель Премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев, передает корреспондент BAQ.KZ.
По словам министра, по состоянию на ноябрь 2026 года Казахстан занимает седьмое место по стоимости мобильного интернета среди 55 стран с быстрой связью.
Вместе с тем растущее потребление интернет-трафика требует от операторов дополнительных инвестиций в развитие сетей.
«Интернет-трафик растет. Чтобы повышать скорость связи и расширять покрытие 5G, операторам нужно инвестировать в сети. Необходимо соблюдать баланс – сохранить тарифы доступными для населения, а отрасль – привлекательной для инвестиций», – подчеркнул Мадиев.
По данным министерства, за последние два года средняя скорость мобильного интернета в Казахстане выросла с 73,6 до 93,4 Мбит/с. Ожидается, что по итогам 2026 года объем интернет-трафика более чем вдвое превысит показатель 2024 года.
Казахстан поднялся на 28 позиций в мировом рейтинге телекоммуникационной инфраструктуры
Жаслан Мадиев отметил, что Казахстан впервые вошел в высший рейтинговый класс ООН по развитию цифрового правительства. В эту группу входит 21 страна, в том числе Южная Корея, Дания и Сингапур.
«За два года Казахстан поднялся с 24-го на 16-е место среди 194 стран. По развитию телекоммуникационной инфраструктуры мы поднялись с 41-го на 13-е место в мире. Это рост на 28 позиций за два года. Мы сохраняем первое место среди стран СНГ и Центральной Азии», – сообщил глава ведомства.
В числе основных направлений дальнейшего развития цифровой инфраструктуры министр обозначил внедрение искусственного интеллекта в государственные услуги и отрасли экономики, перевод государственных цифровых систем на платформу QazTech и привлечение инвестиций в строительство современной цифровой инфраструктуры.
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