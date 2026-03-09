Баррель нефти марки Brent снова стоит меньше 100 долларов, передает BAQ.kz.

Меньше суток назад стоимость "черного золота" торговалась в пределах 119 долларов за баррель впервые с июня 2022 года. Теперь же цена колеблется в районе 98 долларов.

Причиной стала эскалация конфликта на Ближнем Востоке, которая парализовала главные маршруты логистики нефти. Эксперты ряда авторитетных изданий, таких как британская Financial Times со ссылкой на трейдеров, уже называют резкий скачок цены на нефть "первой ласточкой" тяжелого энергетического кризиса, который может накрыть планету.

Министров финансов стран G7 на срочном заседании обсудили возможность высвобождения нефти из стратегических запасов. Однако сошлись на мнении, что пока не готовы этого сделать. Исполнительный директор Международного энергетического агентства Фатих Бироль сообщил, что помимо проблем с транзитом через Ормузский пролив, значительная часть добычи нефти была сокращена. Сейчас страны-члены МЭА располагают более чем 1,2 миллиардами баррелей государственных аварийных запасов нефти, а также 600 миллионами баррелей промышленных запасов.