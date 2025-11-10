Стоимость новых квартир в Алматы резко подпрыгнула за месяц
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В октябре цены на новое жильё в Алматы выросли на 2,9% к сентябрю, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики. Это стало самым заметным месячным скачком за последние месяцы, когда рынок показывал нулевую или минимальную динамику, передает BAQ.KZ.
Подобное ускорение — редкость: с января 2015 года более быстрый рост фиксировался лишь в семи случаях.
На вторичном рынке также наблюдается уверенное повышение — плюс 2,1% за месяц. Для этого сегмента подорожание не ново: в среднем за январь–сентябрь квартиры на перепродаже дорожали примерно на 2% ежемесячно.
Аренда в мегаполисе выросла на 1,7%, что чуть выше, чем в аналогичный период последних двух лет.
А что с Астаной?
В столице — затишье: на первичном и вторичном рынке цены в октябре остались на уровне сентября. Однако ранее новое жильё в Астане уже демонстрировало активный рост. Зато аренда продолжила подниматься — плюс 0,5% за месяц.
Самое читаемое
- 1400 автомобилей сопровождали акмолинские полицейские в неблагоприятных погодных условиях
- Полиция Актау опровергла слухи о готовящихся терактах в школах города
- МВД раскрыло убийство 2016 года в Астане с помощью ДНК-технологий
- Казахстанские юниоры выиграли три медали на домашнем этапе Кубка мира по шорт-треку
- Казахстанские пловцы выиграли золото и серебро на Играх исламской солидарности