Ориентировочная стоимость строительства первой атомной электростанции в Казахстане может составить порядка 14 миллиардов долларов. Об этом сообщил председатель Агентства по атомной энергии РК Алмасадам Саткалиев, передает BAQ.KZ.

По его словам, точная сумма станет известна после завершения разработки технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта.

"Сейчас у нас есть индикативные параметры, предоставленные вендорами в рамках конкурсных процедур. Однако мы не можем их озвучивать — действует соглашение о конфиденциальности с участниками процесса", – подчеркнул Саткалиев.

При этом он отметил, что исходя из мировой практики, строительство станции такого масштаба обойдётся минимум в 14 миллиардов долларов.

Комментируя вопрос о возможном участии Китая в строительстве своей первой атомной станции в Казахстане, Саткалиев воздержался от конкретных заявлений, подчеркнув, что каждый проект уникален, а все потенциальные участники обладают опытом и компетенциями в реализации АЭС.

"То, что на текущем этапе в качестве лидера международного консорциума выбрана Российская Федерация, связано в том числе с предложениями по срокам строительства", – пояснил он.

Сейчас Казахстан ведёт переговоры со всеми потенциальными участниками, в том числе с компаниями из Кореи, Франции и Китая. Все они выразили предварительную заинтересованность в участии в проекте.

Что касается процедур принятия окончательного решения о выборе партнёра, Саткалиев отметил: "Окончательное решение будет приниматься на уровне межправительственного соглашения".