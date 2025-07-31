На заседании Правительства первый заместитель Премьер-Министра Казахстана Роман Скляр ответил на вопрос о вероятности подорожания жилья после принятия нового Налогового кодекса, передаёт BAQ.KZ.

По словам Скляра, документ не отразится на простых гражданах.

"Новый Налоговый Кодекс никоим образом не повлияет на простых граждан. Планируется построить более 19 млн кв. м. Присутствие государства как заказчика, которое приобретает жильё. Стоимость жилья у нас не завышена. Жильё стоит ровно столько, сколько должно стоить. Резких колебаний не предвидится", — отметил первый вице-премьер на брифинге.

Кроме того, он выразил надежду, что с принятием нового кодекса "уйдёт практика, когда застройщики дробят бизнес для извлечения наибольшей выгоды".