Стоимость золота обновила исторический максимум
Стоимость драгоценного металла на Comex достигла рекордных значений.
Сегодня, 08:20
72Фото: pixabay.com
Фьючерсы на золото впервые превысили отметку в $3850 за тройскую унцию, обновив исторический максимум. Об этом сообщается на сайте биржи Comex, передает BAQ.KZ.
По данным на 17:15 по времени Астаны, цена составила $3851,6 за унцию (+0,72%). Уже через 15 минут котировки ускорили рост до $3853,5 (+0,77%).
Предыдущий рекорд был зафиксирован 22 сентября, когда золото впервые поднялось выше $3750 за унцию.
