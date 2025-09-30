Фьючерсы на золото впервые превысили отметку в $3850 за тройскую унцию, обновив исторический максимум. Об этом сообщается на сайте биржи Comex, передает BAQ.KZ.

По данным на 17:15 по времени Астаны, цена составила $3851,6 за унцию (+0,72%). Уже через 15 минут котировки ускорили рост до $3853,5 (+0,77%).

Предыдущий рекорд был зафиксирован 22 сентября, когда золото впервые поднялось выше $3750 за унцию.