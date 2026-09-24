Стоит ли больше средств Нацфонда направлять на проекты внутри Казахстана – мнение экономистов

Стоит ли направлять больше средств Национального фонда на строительство и другие проекты внутри страны? Чтобы ответить на этот вопрос, важно учитывать не только объем вложений, но и то, какую отдачу они принесут экономике. Экономисты Алдияр Саматов и Бауыржан Ыскак в беседе с BAQ.KZ объяснили, в каких случаях внутренние инвестиции могут быть оправданными и зачем Нацфонд продолжает вкладывать средства в зарубежные активы.

«Нельзя забывать о первоначальной цели Нацфонда»

По словам экономиста Алдияра Саматова, одна из ключевых задач Национального фонда – накопление и сохранение для будущих поколений доходов от нефтегазового сектора и других природных ресурсов. Поэтому при обсуждении того, куда направлять средства фонда, необходимо учитывать эту долгосрочную задачу.

«Инвестиции Национального фонда в зарубежные активы не означают, что эти деньги просто работают на иностранную экономику. Они приносят инвестиционный доход и позволяют увеличивать капитал фонда. По итогам 2025 года доходность составила около 15%», – отметил Алдияр Саматов.

По данным Национального банка, доходность Национального фонда по итогам 2025 года составила 15,09%, а инвестиционный доход – 8,7 млрд долларов.

По словам Саматова, вложения в зарубежные активы позволяют не только получать доход, но и диверсифицировать риски.

«Экономика Казахстана зависит от цен на нефть и колебаний курса доллара. Размещение средств фонда на разных рынках снижает риск того, что внутренние экономические проблемы или кризис одновременно повлияют на все накопления», – пояснил экономист.

Вместе с инвестициями должно расти производство

При направлении значительных средств Нацфонда на внутренние проекты необходимо учитывать и возможное влияние таких вливаний на инфляцию, считает Саматов.

По его словам, важно заранее оценивать, приведут ли дополнительные инвестиции к соответствующему росту производства и ВВП.

«Если объем денег, поступающих в экономику, растет быстрее производства, это может привести к инфляции. Кроме того, возникает вопрос, насколько такие инвестиции действительно будут работать внутри Казахстана. Мы импортируем большое количество товаров из Китая, России и других стран. Это увеличивает спрос на иностранную валюту и может усиливать риски ослабления тенге», – сказал он.

При этом, подчеркнул экономист, наличие таких рисков не означает, что от инвестиций внутри страны необходимо отказаться. Если речь идет о стратегически важных проектах, способных приносить Казахстану долгосрочную экономическую выгоду, их финансирование может быть оправданным.

«Из Национального фонда уже выделяются трансферты в бюджет, в том числе для покрытия недостающих расходов. Поэтому необходимо ответить на главный вопрос: выполняет ли фонд свою основную задачу? Можем ли мы сохранять и накапливать средства для будущих поколений? Будет ли отдача от внутренних проектов выше дохода, который можно получить от вложений в валютные активы и иностранные ценные бумаги? Все это необходимо рассчитывать», – отметил Саматов.

Как оценить эффективность вложений в дорогу?

Экономист Бауыржан Ыскак считает, что эффективность средств Нацфонда, направленных на строительство внутри страны, необходимо оценивать не по объему потраченных денег, а по результату, который получил бизнес, население и экономика в целом.

«Допустим, на строительство дороги из Национального фонда выделили 500 млрд тенге. Недостаточно оценивать результат только по тому, что на эти деньги была построена дорога. Нужно посмотреть, насколько благодаря ей сократилось время перевозок, снизились логистические расходы бизнеса, сколько появилось новых предприятий и рабочих мест», – пояснил он.

При оценке подобных проектов, по словам экономиста, необходимо также учитывать рост налоговых поступлений, изменение объема инвестиций в регионе, влияние на доходы населения и деловую активность.

«Школы, больницы, электростанции и другие объекты инфраструктуры нужно анализировать по такому же принципу. По каждому проекту следует рассчитывать первоначальные инвестиции, расходы на дальнейшую эксплуатацию, экономическую и социальную отдачу. Недостаточно просто сказать: „Давайте направим деньги Национального фонда на инфраструктуру“. Главный вопрос – сколько дополнительной ценности этот объект создаст для экономики в будущем?» – сказал Ыскак.

Зачем Нацфонду зарубежные активы

По словам Бауыржана Ыскака, размещение части средств Национального фонда в зарубежных активах решает как минимум две задачи. Первая – получение долгосрочного инвестиционного дохода. Вторая – защита накоплений от рисков, характерных непосредственно для экономики Казахстана.

«Если все средства оставить внутри казахстанской экономики, зависимость фонда от цен на нефть, инфляции и внутренних экономических циклов станет выше. Поэтому размещение активов Национального фонда на зарубежных рынках в определенной степени является защитным механизмом», – пояснил он.

По мнению экономиста, вопрос о выборе между внутренними проектами и зарубежными активами нельзя сводить к простому сравнению двух вариантов.

«Неправильно ставить вопрос так: что лучше – внутренний проект или зарубежный актив? Нужно одновременно оценивать экономическую отдачу внутреннего проекта, его социальный эффект, риски и ликвидность и сравнивать эти показатели с ожидаемой доходностью, рисками и ликвидностью зарубежных активов», – сказал Бауыржан Ыскак.

Он считает, что если часть средств Национального фонда направляется внутрь страны, приоритет должны получать проекты, которые способны приносить доход либо повышать производительность экономики.

«Есть большая разница между расходованием денег на покрытие текущего дефицита бюджета и инвестициями, которые создают капитал и будут приносить экономическую отдачу в будущем», – заключил экономист.

Таким образом, вопрос заключается не только в том, где должны находиться средства Национального фонда – внутри Казахстана или за рубежом. Ключевое значение имеет эффективность конкретных вложений, их риски и долгосрочная отдача для экономики при сохранении накопительной функции фонда.

Ранее сообщалось, что с момента запуска программы «Национальный фонд – детям» казахстанцы использовали около 76,11 млн долларов накоплений.