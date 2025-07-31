  • 2 Августа, 12:04

Стоит ли казахстанцам ожидать масштабную цифровизацию транспортной отрасли

В КТЖ и Казавтожоле проводятся работы по цифровизации.

31 Июля, 11:12
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
qmonitor.kz 31 Июля, 11:12
31 Июля, 11:12
222
Фото: qmonitor.kz

Корреспондент BAQ.KZ на брифинге в Правительстве поинтересовался у не так давно назначенного министра транспорта Нурлана Сауранбаева, могут ли ожидать казахстанцы масштабную цифровизацию транспортной отрасли.

"Не то, что ожидать, она уже здесь есть. Вы видели последние победы, которые у нас есть. Казахстан по многим параметрам находится впереди. Недавно Президент открывал суперкомпьютер", – отметил министр. 

Что касается транспортной отрасли, по его словам, на сегодня в КТЖ и Казавтожоле проводятся работы по цифровизации.  

"В КТЖ с участием крупнейших компаний реализуется масштабная цифровизация. То, что там делается, я думаю, всех удивит. В том числе, сейчас и в Казавтожоле такие же работы проводятся. Так что масштабная цифровизация идёт. Это направление входит в одно из ключевых приоритетов страны", – добавил Сауранбаев.

Самое читаемое

Наверх