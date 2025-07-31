Корреспондент BAQ.KZ на брифинге в Правительстве поинтересовался у не так давно назначенного министра транспорта Нурлана Сауранбаева, могут ли ожидать казахстанцы масштабную цифровизацию транспортной отрасли.

"Не то, что ожидать, она уже здесь есть. Вы видели последние победы, которые у нас есть. Казахстан по многим параметрам находится впереди. Недавно Президент открывал суперкомпьютер", – отметил министр.

Что касается транспортной отрасли, по его словам, на сегодня в КТЖ и Казавтожоле проводятся работы по цифровизации.