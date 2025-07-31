Стоит ли казахстанцам ожидать масштабную цифровизацию транспортной отрасли
В КТЖ и Казавтожоле проводятся работы по цифровизации.
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Корреспондент BAQ.KZ на брифинге в Правительстве поинтересовался у не так давно назначенного министра транспорта Нурлана Сауранбаева, могут ли ожидать казахстанцы масштабную цифровизацию транспортной отрасли.
"Не то, что ожидать, она уже здесь есть. Вы видели последние победы, которые у нас есть. Казахстан по многим параметрам находится впереди. Недавно Президент открывал суперкомпьютер", – отметил министр.
Что касается транспортной отрасли, по его словам, на сегодня в КТЖ и Казавтожоле проводятся работы по цифровизации.
"В КТЖ с участием крупнейших компаний реализуется масштабная цифровизация. То, что там делается, я думаю, всех удивит. В том числе, сейчас и в Казавтожоле такие же работы проводятся. Так что масштабная цифровизация идёт. Это направление входит в одно из ключевых приоритетов страны", – добавил Сауранбаев.
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