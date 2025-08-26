Вице-министр энергетики Сунгат Есимханов на заседании Правительства сообщил, что в ближайшее время роста цен на уголь, в том числе социальный, не прогнозируется, передаёт BAQ.KZ.

"Сейчас цена именно угля для этой станции не может меняться. Она с 1 января этого года уже поменялась, поэтому в ближайшее время, насколько мы знаем, не планируется. Мы не ожидаем роста цен", — подчеркнул он.

Есимханов также отметил, что вопросы стоимости угля зависят от рынка и логистики.

"Сейчас цена на уголь не регулируется, она в конкурентной среде. Мы с Агентством по защите и развитию конкуренции ведем работу по этому направлению. На стоимость влияет и доставка, и железнодорожные перевозки. Здесь работа будет вестись совместно с местными исполнительными органами", — сказал он.

По его словам, готовность к отопительному сезону оценивается не только по срокам ремонтов на ТЭЦ, но и по общему состоянию оборудования.

"Мы отмечаем, что на некоторых ТЭЦ есть продление ремонтов или задержка оборудования резервного. Но это не значит, что станции не готовы. Например, на одной станции 16 котлов, и для отопительного сезона в ближайших городах столько не требуется. Однако мы требуем полной готовности всего оборудования", — пояснил Есимханов.

Он добавил, что отдельные энергообъекты, такие как Риддер и Кентау, находятся на особом контроле. В последние годы было выделено значительное финансирование, что позволило провести большую часть необходимых работ.