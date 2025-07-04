Бетонные "столбы позора" вскоре могут уйти в прошлое: спустя 14 лет столичный LRT приближается к завершению. Когда-то символ провала и громких коррупционных скандалов, сегодня он получает шанс стать примером того, как даже неудачный проект можно довести до результата. Эксперты, опрошенные BAQ.KZ, подчёркивают, что успешный запуск проекта важен как для развития городской инфраструктуры, так и для восстановления общественного доверия.

Вспомним, как всё начиналось. Столичный проект LRT стартовал с высоких ожиданий и амбициозных планов. В 2011 году первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев лично заложил капсулу в основание будущей транспортной линии, которая должна была стать символом модернизации и технологического прорыва столицы. По первоначальному проекту надземная легкорельсовая дорога длиной 22,4 километра с 18 станциями и 19 составами должна была соединить аэропорт с деловым и административным центром Астаны.

В 2013 году проект приостановили из-за нехватки проектной документации и нестабильного финансирования. Запуск LRT планировали приурочить к международной выставке EXPO-2017, но уже на ранних этапах реализации проект столкнулся с многочисленными трудностями.

В 2014 году акимат Астаны начал рассматривать более экономичную альтернативу развитию общественного транспорта — внедрение системы скоростных автобусных перевозок BRT (Bus Rapid Transit). Однако, позже отказались от этой идеи и снова вернулись к реализации проекта LRT.

В 2015 году работы возобновились при участии трёх китайских подрядчиков, но и этот этап завершился провалом. К сроку открытия EXPO-2017 проект оказался замороженным.

Вместо нового транспортного решения жители города получили бетонные опоры вдоль проспекта Туран — визуальное напоминание о несбывшихся обещаниях и системных сбоях в реализации государственных инициатив.

Коррупционный скандал

Пожалуй, ни один инфраструктурный проект в Казахстане за последние десятилетия не стал таким явным символом коррупции и неэффективности, как LRT. В 2019 году Генеральная прокуратура официально подтвердила факты масштабных хищений бюджетных средств, выделенных на реализацию проекта. В ходе расследования были вскрыты схемы злоупотреблений с участием квазигосударственных компаний, офшорных структур и высокопоставленных чиновников.

В январе 2020 года завершилось уголовное расследование о хищении средств при строительстве "Астана LRT". Установленная сумма ущерба составила 5,7 миллиарда тенге.

В 2021 году суд вынес приговоры семи фигурантам дела, осудив их на сроки от 7 до 10 лет. В мае 2023 года заочно были осуждены экс-председатель компании Astana LRT Талгат Ардан, получивший 9 лет лишения свободы, и заместитель акима Канат Султанбеков, приговорённый к 7 годам.

В мае 2025 года стало известно о задержании Ардана в Турции, что вызвало новую волну общественных дискуссий.

Политолог Газиз Абишев в интервью для нашей редакции рассказал, что история с LRT нанесла серьёзный и долговременный удар по репутации государственных институтов:

"Много лет стояли столбы, как немые памятники хищениям. Они ежедневно напоминали обществу о системной коррупции и о том, как проваливаются даже самые амбициозные государственные проекты. Даже успешный запуск системы не способен полностью стереть этот негативный след. Это как человек, отсидевший десять лет: он может начать новую жизнь, но его прошлое всегда будет с ним", — отметил он.

Эксперт подчёркивает, что несмотря на негативный фон, завершение проекта важно не только с точки зрения развития транспортной инфраструктуры, но и как демонстрация того, что Казахстан способен исправлять собственные ошибки и доводить начатые дела до конца. Это, по мнению Абишева, может стать позитивным сигналом для иностранных инвесторов и международных партнёров.

Возвращение проекта

После нескольких лет заморозки работы на объекте были официально возобновлены в 2023 году. Сейчас строительство продолжается в рамках EPC-контракта, предусматривающего полный цикл работ: проектирование, закупку оборудования, строительство и пусконаладку.

Первый тестовый запуск системы запланирован на сентябрь 2025 года. Полноценная эксплуатация ожидается в 2026 году. Уже сегодня завершены работы на станциях №101 (аэропорт) и №112 ("Абу-Даби Плаза"). Сейчас идёт подготовка персонала: обучение проходят 29 операторов, формируются диспетчерские группы. Каждый состав сможет перевозить более 600 человек.

Аварии и трагедии

Тем не менее, долгие годы простоя и отсутствие системного контроля превратили стройплощадки LRT в зону повышенной социальной напряжённости. С начала строительства зафиксированы многочисленные трагические и аварийные случаи, что ещё больше подорвало доверие горожан к проекту.

В сентябре 2024 года на одной из эстакад LRT на улице Нажимеденова был обнаружен повешенным 38-летний житель столицы. Следствие квалифицировало произошедшее как самоубийство. Этот инцидент вызвал масштабные обсуждения в социальных сетях и стал одним из трагических символов долгостроя.

В июне 2023 года произошло смертельное ДТП: автомобиль на высокой скорости врезался в опору LRT, водитель погиб. В мае 2024 года упал башенный кран, в результате чего пострадали три человека. Кроме того, фиксировались случаи падения фрагментов конструкций, что приводило к повреждению автомобилей и травмам пешеходов. Всего зафиксировано более 10 серьёзных аварийных происшествий, связанных с объектом.

Смета и финансирование: сколько стоит LRT?

Финансовая сторона проекта продолжает вызывать вопросы и активные обсуждения. В ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны" нашей редакции сообщили, что общая смета строительства LRT составляет 1,888 миллиарда долларов США. Этот показатель остаётся неизменным.

Финансирование осуществляется за счёт средств республиканского бюджета и Национального фонда Казахстана:

В 2023 году на реализацию проекта было выделено 52,4 млрд тенге

В 2024 году — 28,4 млрд тенге

В 2025 году — 332,4 млрд тенге

Таким образом, за три последних года на реализацию проекта выделено более 413 млрд тенге.

Власти подчёркивают, что сметная стоимость не пересматривается — это часть политики бюджетной дисциплины и контроля.

Экономист Расул Рысмамбетов, который ранее активно критиковал проект LRT, сегодня признаёт, что его точка зрения изменилась. По его словам, важно рассматривать проект не только с позиций финансовой окупаемости, но и как элемент общественной инфраструктуры.

"Когда-то я выступал за ликвидацию LRT. Но позже понял: городские транспортные системы почти всегда убыточны. Даже пассажирские перевозки “КТЖ” субсидируются. Городской транспорт — это не про прибыль, это про общественное благо, про снижение трафика, про комфорт. Если бы мы оставили эти столбы — их всё равно пришлось бы демонтировать, а это тоже колоссальные затраты. Сейчас главная задача — грамотно запустить систему и минимизировать эксплуатационные расходы", — отмечает он.

Эксперт подчёркивает, что в большинстве развитых стран системы общественного транспорта остаются дотационными, но выполняют важную социальную и экологическую роль. По его словам, даже автоматизация и сокращение затрат не позволяют полностью избавиться от необходимости государственной поддержки.

"Да, можно критиковать за завышенные затраты, но на нынешнем этапе, когда составы уже завезли, критика становится бессмысленной. Сейчас важнее думать, как грамотно эксплуатировать и минимизировать будущие расходы. В той же Южной Корее, например, метро давно автоматизируют, отказываются от кассиров — только консультанты остались. Это пример для нас", — поделился эксперт.

Рысмамбетов также предостерёг от некорректных сравнений с Узбекистаном, отметив, что там нет LRT, а метро строилось ещё в советские годы, при совсем иных экономических и демографических реалиях.

Руководитель инициативы Qazaqstan Sustainability Coalition Алихан Кушербаев соглашается с тем, что эффективность LRT во многом будет зависеть от его интеграции в существующую транспортную систему столицы. Сегодня, по мнению урбаниста, маршрут не охватывает ключевые направления маятниковой миграции между правым и левым берегами, что серьёзно ограничивает его востребованность.

"Вдоль линии LRT ещё не завершена плотная застройка, особенно в районах улиц Нажимеденова и Калдаякова. Соответственно, транспортный потенциал используется не в полной мере", — объясняет он.

Кушербаев считает, что запуск второй линии — по улицам Жеңіс и Тұран — поможет интегрировать старый вокзал и министерский кластер, ускоряя перемещение между районами. Однако только расширения маршрутов недостаточно.

"LRT не вписан в главные потоки маятниковой миграции между левым и правым берегом — он охватывает лишь часть правого и центр левого. Потенциал линии недоиспользован", — говорит эксперт.

По его словам, более эффективной могла бы быть трассировка по маршрутам второго этапа — например, через улицы Жеңіс и Туран, где соединяются ключевые районы, включая старый вокзал. Важно также обеспечить комфортные пересадки, “последнюю милю” — доступ к станциям пешком, на автобусах, велосипедах.

"Например, человек едет с Косшы и направляется на работу в Дом министерств. Он может оставить машину у "Звезда Астаны", перейти на станцию LRT и без пробок добраться до центра. Спокойно выходит у нужной станции и идет на работу. Сравнение с соседними странами некорректно: другие экономические и климатические условия", — поделился Кушербаев.

Он считает, для Астаны с её плотностью идеально подходит именно скоростной трамвай — он дешевле, быстрее и маневреннее, чем метро или надземные линии.

Тарифы и социальная доступность

Вопрос стоимости проезда по-прежнему остаётся открытым. В акимате сообщили, что тарифная сетка будет утверждена ближе к запуску с учётом себестоимости и принципов социальной доступности.

Власти обещают сохранить действующую систему льгот, закреплённую решением маслихата Астаны от 20 июля 2017 года. Это значит, что пенсионеры, инвалиды, студенты и другие льготные категории граждан сохранят право на бесплатный или льготный проезд. Также подтверждено, что система LRT будет интегрирована в существующую автобусную сеть, сохраняя принцип единой транспортной карты.

"Анализ мирового опыта показывает, что деятельность в сфере общественного транспорта является неокупаемой и его успешное функционирование возможно только при условии поддержки государства", — подчеркнули в акимате.

Проект LRT в Астане стал отражением как амбиций, так и системных проблем в реализации государственных инициатив. Коррупция, затяжные сроки и общественное недоверие превратили его в один из самых обсуждаемых инфраструктурных проектов страны. Однако возвращение к строительству и предстоящий запуск дают шанс не только улучшить транспортную систему столицы, но и восстановить доверие общества к власти.