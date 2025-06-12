В столице продолжается активная подготовка к запуску линии лёгкорельсового транспорта (LRT), передает BAQ.KZ. Сегодня, 12 июня, на станции №112, расположенной у комплекса Abu Dhabi Plaza, был успешно установлен второй состав LRT, состоящий из двух вагонов. Работы выполнены в рамках перехода проекта на следующий этап - инженерную и эксплуатационную фазу.

Накануне аналогичный состав уже занял своё место на станции №101 (Аэропорт). Оба поезда будут оставаться на позициях до начала тестовых запусков, которые запланированы на сентябрь 2025 года. Как сообщили в ТОО "City Transportation Systems", логистика доставки и установка подвижного состава требуют высокой точности: вагоны транспортируются специальными автотягачами с крупногабаритными тралами, а установка проводится с помощью автокрана грузоподъёмностью 450 тонн.

"Эти работы позволяют нам заранее подготовить составы к наладке и комплексным тестированиям, которые стартуют в сентябре. Мы последовательно переходим от этапа строительных работ к инженерной и эксплуатационной фазе реализации проекта", - отметил председатель правления CTS Асылбек Дүйсебаев.

К слову, проект LRT - один из ключевых для транспортной инфраструктуры Астаны. Ожидается, что новая линия значительно разгрузит городские дороги и обеспечит удобную связь между аэропортом, деловым центром и жилыми районами столицы.

Ранее мы сообщали, что в Астане на станции №101 состоялся подъём первого состава легкорельсового транспорта (LRT), состоящего из двух вагонов.