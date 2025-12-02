Столичного финансиста задержали за опасную подработку по выходным
Подработка обернулась арестом.
В Астане полицейские задержали 36-летнего жителя столицы, который совмещал работу финансиста с незаконным распространением наркотиков, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.
Мужчина трудился в финансовой сфере на одном из предприятий, однако в поисках дополнительного заработка решил заняться преступной деятельностью.
По данным правоохранителей, по выходным он арендовал автомобиль и развозил закладки, оформленные через интернет-магазин. Свою деятельность финансист тщательно скрывал от коллег и близких, пользуясь служебным графиком, который оставлял ему свободное время для противоправной деятельности.
Во время обыска автомобиля подозреваемого в подлокотнике обнаружены 14 свертков, обмотанных изолентой. Дополнительно установлено, что еще 10 свертков мужчина успел разложить в разных районах столицы. Экспертиза подтвердила, что изъятое кристаллообразное вещество является альфа-PVP.
По факту незаконного оборота наркотиков возбуждено уголовное дело. Задержанный водворен в изолятор временного содержания, ведутся следственные мероприятия, направленные на установление других возможных участников преступной схемы.
Полицейские отмечают, что своевременное пресечение деятельности наркозакладчиков позволяет предотвращать распространение опасных веществ и снижать уровень наркотической преступности в городе.
