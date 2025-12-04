  • 4 Декабря, 21:38

Столичные частные судебные исполнители не платили налоги в бюджет

Сегодня, 20:29
АВТОР
97
Фото: pixabay.com

В Астане прокуратурой района Нура проведен анализ деятельности частных судебных исполнителей по вопросу оплаты налогов, передает BAQ.KZ.

В ходе анализа выявлены 30 частных судебных исполнителей, которые снижали индивидуальный подоходный налог и 26 -  вовсе их не оплачивали.

По акту надзора в доход государства взыскано около 40 млн тенге.

Работа в данном направлении продолжается.

