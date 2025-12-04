Столичные частные судебные исполнители не платили налоги в бюджет
Сегодня, 20:29
97Фото: pixabay.com
В Астане прокуратурой района Нура проведен анализ деятельности частных судебных исполнителей по вопросу оплаты налогов, передает BAQ.KZ.
В ходе анализа выявлены 30 частных судебных исполнителей, которые снижали индивидуальный подоходный налог и 26 - вовсе их не оплачивали.
По акту надзора в доход государства взыскано около 40 млн тенге.
Работа в данном направлении продолжается.
