В Астане прокуратурой района Нура проведен анализ деятельности частных судебных исполнителей по вопросу оплаты налогов, передает BAQ.KZ.

В ходе анализа выявлены 30 частных судебных исполнителей, которые снижали индивидуальный подоходный налог и 26 - вовсе их не оплачивали.

По акту надзора в доход государства взыскано около 40 млн тенге.

Работа в данном направлении продолжается.