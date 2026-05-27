Столичные гимнастки завоевали 15 медалей на чемпионате Азии

Чемпионат Азии по художественной гимнастике, прошедший в Бишкеке (Кыргызстан), стал ярким и успешным для столичных спортсменок. В течение нескольких дней соревнований участницы из Астаны показали высокий уровень как в индивидуальных, так и в групповых программах, пополнив копилку Казахстана 15 медалями.

Как сообщает официальный сайт акимата столицы, в первый день чемпионата в командном многоборье были завоёваны сразу две серебряные медали.

Сборная №1 среди сеньоров, набрав 263,65 балла, стала серебряным призёром. Честь страны в групповой программе защищали команда сеньоров, а также Акмарал Ерекешева и Айбота Ертайкызы.

Сборная №1 среди юниоров с результатом 140,5 балла также стала серебряным призёром командного многоборья. В её составе выступили спортсменки юниорской команды, а также Анель Динишева, Анна Рубцова, Линара Жайлауова и Айганым Рысбек.

В последующие дни соревнований столичные спортсменки продолжили радовать болельщиков.

Линара Жайлауова стала чемпионкой Азии в упражнении с обручем, набрав 25,20 балла.

Айганым Рысбек завоевала серебряную медаль в программе с мячом с результатом 24,05 балла.

В групповых упражнениях сборная №1 среди сеньоров завоевала бронзовую медаль. В составе команды выступили Жасмин Жунисбаева, Кристина Чепульская, Аида Хакимжанова, Айзере Кеңес, Айзере Нурмагамбетова и Мадина Мырзабай.

Сборная №1 среди юниоров также завоевала серебро в финале упражнения с 5 мячами. В составе команды выступили Диана Бихерт, Куралай Куаныш, Иллария Куряченко, Жасмин Кайыржанова, Сабина Тотебаева и Екатерина Пристенная.

В финальный день соревнований астанинские спортсменки также показали отличные результаты.

Анель Динишева стала чемпионкой Азии в упражнении с лентой, набрав 24,60 балла.

Анна Рубцова завоевала серебряную медаль в упражнении с булавами с результатом 25,20 балла.

Юниорская сборная №1 завоевала серебро в финале упражнения с 5 лентами.

Сборная №1 среди сеньоров набрала 26,30 балла в программе с 5 мячами и также завоевала серебряную медаль. Кроме того, команда стала серебряным призёром и в финале программы с 3 обручами и 4 булавами.

Акмарал Ерекешева успешно выступила и в финальной стадии, завоевав две бронзовые медали в упражнениях с обручем и мячом, а также серебряную медаль в упражнении с булавами.

Таким образом, по итогам чемпионата Азии столичные спортсменки завершили турнир с выдающимся результатом — 2 золотые, 10 серебряных и 3 бронзовые медали.