Столичные педагоги стали победителями республиканского конкурса "Лучший педагог–2025"
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Казахстане подвели итоги республиканского конкурса "Лучший педагог–2025", направленного на поддержку и поощрение лучших представителей системы образования. Среди победителей — учителя из столицы, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.
По итогам III этапа конкурса звания "Лучший педагог–2025" удостоены:
Жүніс Октябрина Амангельдіқызы — учитель математики школы-лицея №71;
Бигожина Бакина Олжабаевна — учитель казахского языка и литературы школы-лицея №63 имени Шерхана Муртаза;
Рахымжан Бағдагүл Рахымжанқызы — учитель истории школы-гимназии №74 имени Мукагали Макатаева;
Айкимбаева Дина Даулетовна — преподаватель специальных дисциплин Высшего колледжа транспорта и коммуникаций;
Турекенова Аяужан Кайсановна — учитель казахского языка и литературы школы-лицея №53 имени Бауыржана Момышулы;
Нургазина Айжан Сеитовна — учитель начальных классов школы-гимназии №97;
Жанасова Куралай Еркеновна — учитель биологии лицея-интерната "Білім-инновация" для одарённых юношей.
Победа столичных педагогов стала признанием их профессионализма, творческого подхода и вклада в развитие образования. Конкурс традиционно проводится в целях повышения статуса учителя и популяризации педагогической профессии в обществе.
Самое читаемое
- В Восточном Казахстане строится новая туристическая зона отдыха в рамках проекта "Ауыл аманаты"
- Монопородная выставка "Kazakh tazy" проходит в Алматы: итоги первого дня
- Трасса на Оренбург обновляется: в Актюбинской области сдан новый участок дороги
- Марат Ирменов назначен заместителем Председателя Комитета национальной безопасности
- "Золото за Казахстан!" Боец Санжар Картай победил на юношеских Азиатских играх в Бахрейне