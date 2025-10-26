В Казахстане подвели итоги республиканского конкурса "Лучший педагог–2025", направленного на поддержку и поощрение лучших представителей системы образования. Среди победителей — учителя из столицы, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

По итогам III этапа конкурса звания "Лучший педагог–2025" удостоены:

Жүніс Октябрина Амангельдіқызы — учитель математики школы-лицея №71;

Бигожина Бакина Олжабаевна — учитель казахского языка и литературы школы-лицея №63 имени Шерхана Муртаза;

Рахымжан Бағдагүл Рахымжанқызы — учитель истории школы-гимназии №74 имени Мукагали Макатаева;

Айкимбаева Дина Даулетовна — преподаватель специальных дисциплин Высшего колледжа транспорта и коммуникаций;

Турекенова Аяужан Кайсановна — учитель казахского языка и литературы школы-лицея №53 имени Бауыржана Момышулы;

Нургазина Айжан Сеитовна — учитель начальных классов школы-гимназии №97;

Жанасова Куралай Еркеновна — учитель биологии лицея-интерната "Білім-инновация" для одарённых юношей.

Победа столичных педагогов стала признанием их профессионализма, творческого подхода и вклада в развитие образования. Конкурс традиционно проводится в целях повышения статуса учителя и популяризации педагогической профессии в обществе.