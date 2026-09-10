Столичные призывники отправились служить на границу

В Астане проводили 15 призывников, которые после медицинской комиссии и психологического тестирования отправятся на службу в Пограничную службу КНБ. Церемония прошла во Дворце «Жастар» в рамках акции «Ел қорғау – ерлердің ісі». В мероприятии приняли участие представители акимата, Пограничной службы КНБ, Департамента по делам обороны, ветераны, родственники призывников, а также более 700 студентов военных кафедр и школьников.

Участникам показали оружие, средства связи и форму пограничников. Отдельно продемонстрировали работу служебной собаки, которая обнаружила предметы с имитацией запаха. Новая группа будет проходить службу в подразделении Пограничной службы КНБ в Курчумском районе Восточно-Казахстанской области.

В этом году по всей стране планируется призвать около 23 тысяч человек. Из Астаны на срочную службу отправятся 1 400 новобранцев, 190 из них — в Пограничную службу КНБ.