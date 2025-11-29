В ночь на 28 ноября в районе Сарыарка города Астаны, недалеко от улицы Култыма акын, развернули поиски мужчины 1966 года рождения с проблемами со здоровьем. Накануне вечером он вышел из дома в неизвестном направлении и не вернулся, передаёт BAQ.KZ.

К поискам были привлечены силы МЧС, включая кинологический расчёт и беспилотный летательный аппарат для обследования территории.

Спасатели обнаружили мужчину в открытой местности примерно в одном километре от жилого массива и передали его родственникам. Медицинская помощь ему не потребовалась.

Родственники выразили благодарность спасателям за оперативные и слаженные действия.