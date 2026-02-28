  • Главная
В Астане продолжается чемпионат Казахстана по кёрлингу.

Сегодня 2026, 00:20
Министерство туризма и спорта РК
Фото: Министерство туризма и спорта РК

Сегодня определились победители и призёры в соревнованиях среди смешанных команд. Столичные спортсмены стали первыми в чемпионате, передает BAQ.KZ.

1 место - Астана
2 место - Костанайская область
3 место - Алматинская область

В награждении медалистов принял участие  вице-министр туризма и спорта РК Серик Жарасбаев.

Отметим, что в соревнованиях принимают участие более 100 спортсменов из 8 регионов страны. Чемпионат проводится с целью формирования национальной сборной, отбора на международные соревнования и развития кёрлинга в регионах.

