Столичные ученики начальных классов переведены на дистанционное обучение
Сегодня, 06:11
В Астане из-за ухудшения погодных условий школьники начальных классов, обучающиеся в первой смене, перейдут на дистанционный формат, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.
По информации городского управления образования, 11 декабря 2025 года дистанционно будут заниматься учащиеся 0–4 классов.
Ведомство призвало родителей учитывать изменения в расписании и следить за официальными уведомлениями.
