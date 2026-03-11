Столичных школьников и студентов переводят на удалёнку 11 марта
Причина в плохой погоде.
Школьники и учащиеся 1-2 курсов колледжей первой смены 11 марта будут учиться онлайн в Астане, передает BAQ.kz.
Официальное сайт столичного акимата связывает это с ухудшением погодных условий.
"В связи с ухудшением погодных условий (усиление ветра и дальнейшее понижение температуры воздуха) 11 марта 2026 года учащиеся 0-11 (12) классов и студенты 1-2 курса колледжей (на базе 9 класса) первой смены переходят на дистанционный формат обучения", - сообщили в столичном Управлении образования.