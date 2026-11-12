Столичным родителям разъяснили последствия распространения наркотических веществ

В столичной школе-гимназии №63 имени Ш. Муртазы состоялось общешкольное родительское собрание, в рамках которого сотрудники полиции провели разъяснения по вопросам профилактики наркоправонарушений и подростковой преступности.

Полицейские рассказали родителям о последствиях употребления и распространения наркотических веществ, предусмотренной законом ответственности, а также о рисках, с которыми могут столкнуться несовершеннолетние при вовлечении в противоправную деятельность.

Особое внимание было уделено роли родителей в предупреждении правонарушений среди подростков. Сотрудники полиции подчеркнули, что своевременное внимание к поведению ребёнка, его окружению, интересам и кругу общения помогает вовремя заметить тревожные изменения и предотвратить возможные негативные последствия. Спикером также выступил член Совета по профилактике наркоправонарушений Нурсултан Алиакбаров директор «Ассоциация Пенчак Силат Республики Казахстан» мастер спорта международного класса РК.

Подобные встречи имеют важное значение для формирования единого подхода к обеспечению безопасности детей.

Профилактическая работа должна вестись не только в образовательных учреждениях, но и в семье, где закладываются основы ответственности, правовой культуры и осознанного поведения, отметили в городском Департаменте полиции.