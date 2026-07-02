Столичный LRT официально стал Tarlan Astana
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Система легкорельсового транспорта Астаны официально получила новое название — Tarlan Astana. Соответствующее постановление подписал аким столицы Женис Касымбек. Документ принят в соответствии с Законом «Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан» на основании заключения Республиканской ономастической комиссии от 12 июня 2026 года.
Таким образом, официальным названием системы вместо привычной аббревиатуры LRT станет Tarlan Astana. По информации разработчиков концепции, слово «Тарлан» в казахской историко-культурной традиции символизирует скорость, свободу, силу, надежность и благородное происхождение.
При выборе названия также рассматривались другие варианты — «Сункар», «Лашын» и «Аспан», однако окончательный выбор остановили на Tarlan Astana.
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