80-летний столичный марафонец Салтанат Туйтебаев принял участие в республиканском референдуме. На избирательный участок спортсмен пришел сразу после утренней тренировки.

Несмотря на возраст и активную подготовку к международным соревнованиям, спортсмен считает участие в голосовании важным гражданским долгом.

По его словам, в этот день он начал тренировку рано утром.

«Сегодня я начал тренировку в 5 утра. Сейчас готовлюсь к чемпионату мира в ЮАР. Но значение референдума трудно переоценить, поэтому я обязательно пришел проголосовать», — рассказал Салтанат Туйтебаев.

Отметим, что в прошлом году спортсмен успешно выступил на престижном марафоне среди атлетов-ветеранов.

В Астане многие спортсмены — олимпийские чемпионы, функционеры и известные атлеты — также принимают участие в референдуме. Их пример показывает, что активная гражданская позиция и ответственность перед страной важны в любом возрасте.