Столичный марафонец-ветеран принял участие в референдуме
80-летний марафонец начал тренировку в 5 утра, а после - сразу пришел на участок для голосования.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Астане известный марафонец-ветеран Салтанат Туйтебаев принял участие в республиканском референдуме, несмотря на напряженный тренировочный график, передает BAQ.kz.
80-летний столичный марафонец Салтанат Туйтебаев принял участие в республиканском референдуме.
Несмотря на возраст и активную подготовку к международным соревнованиям, спортсмен считает участие в голосовании важным гражданским долгом.
По его словам, в этот день он начал тренировку рано утром.
«Сегодня я начал тренировку в 5 утра. Сейчас готовлюсь к чемпионату мира в ЮАР. Но значение референдума трудно переоценить, поэтому я обязательно пришел проголосовать», — рассказал Салтанат Туйтебаев.
Отметим, что в прошлом году спортсмен успешно выступил на престижном марафоне среди атлетов-ветеранов.
В Астане многие спортсмены — олимпийские чемпионы, функционеры и известные атлеты — также принимают участие в референдуме. Их пример показывает, что активная гражданская позиция и ответственность перед страной важны в любом возрасте.
Самое читаемое