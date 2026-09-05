Столичный спортсмен стал чемпионом Всемирных игр кочевников
В соревнованиях по мангале принимают участие 105 спортсменов.
5 Сентября 2026, 17:36
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
5 Сентября 2026, 17:365 Сентября 2026, 17:36
140Фото: Акимат города Астана
На VI Всемирных играх кочевников в соревнованиях по мангале в мужском командном зачете спортсмен из Астаны Бигали Зкрияев занял I место.
По информации столичного акимата, в настоящее время проходят индивидуальные соревнования по мангале. Итоговые результаты станут известны 6 сентября.
В соревнованиях по мангале принимают участие 105 спортсменов из 48 стран — 56 мужчин и 49 женщин, которые ведут борьбу за медали в личных и командных зачетах.
Стоит отметить, что в женских соревнованиях по мангале честь Астаны также защищают спортсменки Гульнар Базаралиева и Кундыз Есиркеп.
Самое читаемое
- Пенсионера сняли с рейса Алматы - Актау из-за запретного слова
- OpenAI представила GPT 6 Astra: первую модель, сравнявшуюся с человеческим интеллектом
- Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на 5 сентября
- Казахстанец нашел «работу» в соцсетях и оказался за решеткой
- Какие пособия и выплаты положены лицам с инвалидностью в Казахстане