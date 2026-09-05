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Столичный спортсмен стал чемпионом Всемирных игр кочевников

В соревнованиях по мангале принимают участие 105 спортсменов.

5 Сентября 2026, 17:36
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Акимат города Астана 5 Сентября 2026, 17:36
5 Сентября 2026, 17:36
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Фото: Акимат города Астана

На VI Всемирных играх кочевников в соревнованиях по мангале в мужском командном зачете спортсмен из Астаны Бигали Зкрияев занял I место.

По информации столичного акимата, в настоящее время проходят индивидуальные соревнования по мангале. Итоговые результаты станут известны 6 сентября.

В соревнованиях по мангале принимают участие 105 спортсменов из 48 стран — 56 мужчин и 49 женщин, которые ведут борьбу за медали в личных и командных зачетах.

Стоит отметить, что в женских соревнованиях по мангале честь Астаны также защищают спортсменки Гульнар Базаралиева и Кундыз Есиркеп.

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