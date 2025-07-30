Столичный "стартапер" осужден за мошенничество
IT-бизнес оказался фикцией.
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В столице вынесен приговор организатору крупной мошеннической схемы, который под видом инвестиционного проекта похитил более 100 миллионов тенге, передает BAQ.KZ.
Злоумышленник предлагал вложиться в якобы прибыльный IT-бизнес по установке автоматизированных шлагбаумов с системой платной парковки.
Двое граждан поверили в перспективный проект и передали ему крупную сумму денег. Однако, как установило следствие, никаких инвестиций не было — все полученные средства мошенник потратил на личные нужды.
Примечательно, что в ходе расследования и судебного процесса обвиняемый вину не признал, настаивая на том, что это обычный гражданско-правовой спор. Тем самым он пытался избежать уголовной ответственности и отказался возмещать ущерб потерпевшим.
Тем не менее, собранные прокуратурой доказательства убедили суд. Мошенник приговорен к 6 годам лишения свободы с обязательным взысканием причиненного материального ущерба.
Прокуратура города напоминает: при получении предложений о вложении средств в "выгодные" проекты следует проявлять максимальную осторожность. В случае малейших подозрений — незамедлительно обращайтесь в правоохранительные органы.
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