В столице вынесен приговор организатору крупной мошеннической схемы, который под видом инвестиционного проекта похитил более 100 миллионов тенге, передает BAQ.KZ.

Злоумышленник предлагал вложиться в якобы прибыльный IT-бизнес по установке автоматизированных шлагбаумов с системой платной парковки.

Двое граждан поверили в перспективный проект и передали ему крупную сумму денег. Однако, как установило следствие, никаких инвестиций не было — все полученные средства мошенник потратил на личные нужды.

Примечательно, что в ходе расследования и судебного процесса обвиняемый вину не признал, настаивая на том, что это обычный гражданско-правовой спор. Тем самым он пытался избежать уголовной ответственности и отказался возмещать ущерб потерпевшим.

Тем не менее, собранные прокуратурой доказательства убедили суд. Мошенник приговорен к 6 годам лишения свободы с обязательным взысканием причиненного материального ущерба.

Прокуратура города напоминает: при получении предложений о вложении средств в "выгодные" проекты следует проявлять максимальную осторожность. В случае малейших подозрений — незамедлительно обращайтесь в правоохранительные органы.

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