В преддверии Astana International Forum в Астану начали прибывать иностранные гости. Ожидается, что мероприятие, которое пройдет 29–30 мая, соберет свыше 5 000 зарубежных участников, включая глав делегаций, руководителей компаний, сопровождающих лиц, а также более 100 иностранных журналистов, передаёт BAQ.KZ.

По данным организаторов, гости форума забронировали номера в 37 крупных отелях столицы. Заполняемость гостиниц категории 4 звезды в период с 26 по 31 мая составляет от 50% до 90%, а гостиниц категории 5 звезд — от 90% до 100%. Для сравнения: в аналогичный период прошлого года отели категории 4 звезды были загружены на 30–60%, а 5 звезд — на 50–60%.

По оценкам, средний расход делового туриста в Астане составляет около 177 тысяч тенге в сутки, включая проживание, питание, транспорт, досуг и покупки. При средней продолжительности пребывания в 3 дня, ожидаемый мультипликативный эффект от визита иностранных гостей составит более 2,6 млрд тенге, что станет ощутимым вкладом в экономику столицы и страны в целом.

Astana International Forum традиционно служит платформой для глобального диалога по вопросам устойчивого развития, геополитики, экономики и инноваций. В этом году ожидается участие представителей правительств, международных организаций, бизнес-сообщества и экспертных кругов.