На юге Индии произошло трагическое дорожно-транспортное происшествие, в результате которого не менее 20 человек погибли, а более 40 получили различные травмы, передает BAQ.KZ со ссылкой на Anadolu.

Авария произошла на одной из оживлённых трасс, когда пассажирский автобус, направлявшийся в Хайдарабад и перевозивший около 70 человек, столкнулся с грузовиком, двигавшимся во встречном направлении.

Среди погибших оказался и водитель автобуса. Пострадавшие были срочно доставлены в ближайшие больницы, где им оказывается медицинская помощь. Инцидент вызвал шок у местного населения и стал предметом повышенного внимания властей.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил глубокие соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. По его словам, правительство сделает всё возможное для поддержки пострадавших и их родственников в этот трудный момент.

Следственные органы начали работу на месте происшествия, чтобы установить причины столкновения и предотвратить подобные трагедии в будущем. Местные СМИ сообщают, что движение на трассе было временно приостановлено, а спасательные работы продолжались всю ночь.