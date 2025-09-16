Столкновение катеров в Актау: владельца судна оштрафовали
Один из катеров оказался с поддельными номерами.
Сегодня, 02:43
89Фото: Lada.kz
В Актау владельца катера, участвовавшего в столкновении у большого причала 12 сентября, привлекли к административной ответственности, передает BAQ.KZ со ссылкой на Lada.kz. Судно оказалось с поддельными регистрационными номерами, а управлять им доверили человеку без прав. Итог — штраф по двум статьям КоАП РК на сумму 30 МРП (117 960 тенге).
В отношении второго владельца катера также начато административное производство. Напомним, вечером 12 сентября столкнулись два моторных судна, пострадали двое человек, в том числе несовершеннолетняя. Пострадавшие прошли лечение и уже выписаны. Причины аварии выясняет министерство транспорта.
