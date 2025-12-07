Афганские власти сообщили о гибели четырёх мирных жителей в результате перестрелки с пакистанскими военными на контрольно-пропускном пункте Чаман, передает BAQ.KZ со ссылкой на Euronews.

Инцидент произошёл накануне вечером, ещё четыре человека получили ранения, уточнил губернатор округа Спин-Булдак Абдул Карим Джахед.

Обстановка на границе остаётся напряжённой после прихода талибов к власти в 2021 году: Пакистан обвиняет Афганистан в поддержке боевиков, а пограничные переходы часто остаются закрытыми.

Обвинения в начале огня стороны вновь возложили друг на друга. Представитель талибов Забихулла Муджахид заявил, что пакистанские силы первыми открыли огонь в районе Спин-Булдака, после чего талибы были "вынуждены ответить". Пакистанские официальные лица утверждают обратное - что обстрел начался с афганской территории, и их военные дали "решительный и соразмерный ответ".

По словам очевидцев, перестрелка началась около 22:30 и продолжалась почти два часа.