Столкновения на границе Пакистана и Афганистана привели к жертвам
Перестрелка на КПП Чаман унесла жизни мирных жителей.
Афганские власти сообщили о гибели четырёх мирных жителей в результате перестрелки с пакистанскими военными на контрольно-пропускном пункте Чаман, передает BAQ.KZ со ссылкой на Euronews.
Инцидент произошёл накануне вечером, ещё четыре человека получили ранения, уточнил губернатор округа Спин-Булдак Абдул Карим Джахед.
Обстановка на границе остаётся напряжённой после прихода талибов к власти в 2021 году: Пакистан обвиняет Афганистан в поддержке боевиков, а пограничные переходы часто остаются закрытыми.
Обвинения в начале огня стороны вновь возложили друг на друга. Представитель талибов Забихулла Муджахид заявил, что пакистанские силы первыми открыли огонь в районе Спин-Булдака, после чего талибы были "вынуждены ответить". Пакистанские официальные лица утверждают обратное - что обстрел начался с афганской территории, и их военные дали "решительный и соразмерный ответ".
По словам очевидцев, перестрелка началась около 22:30 и продолжалась почти два часа.
