Столярный цех загорелся в Семее

Пожарные оперативно ликвидировали возгорание кровли столярного цеха.

7 Октября 2026, 03:11
АВТОР
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Скриншот видео 7 Октября 2026, 03:11
7 Октября 2026, 03:11
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Фото: Скриншот видео

На пульт 112 ДЧС области Абай поступило сообщение о возгорании по улице Кабылбаева в городе Семей.

По прибытии первых пожарных подразделений установлено, что в одноэтажном здании столярного цеха произошло открытое горение кровли.

Пожарные незамедлительно приступили к тушению. К очагу возгорания были поданы пожарные стволы, организована бесперебойная подача воды. Благодаря слаженным и оперативным действиям огнеборцев распространения огня на другие помещения и соседние объекты не допущено.

Возгорание удалось ликвидировать в кратчайшие сроки. Пострадавших нет.

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