Столярный цех загорелся в Семее

На пульт 112 ДЧС области Абай поступило сообщение о возгорании по улице Кабылбаева в городе Семей.

По прибытии первых пожарных подразделений установлено, что в одноэтажном здании столярного цеха произошло открытое горение кровли.

Пожарные незамедлительно приступили к тушению. К очагу возгорания были поданы пожарные стволы, организована бесперебойная подача воды. Благодаря слаженным и оперативным действиям огнеборцев распространения огня на другие помещения и соседние объекты не допущено.

Возгорание удалось ликвидировать в кратчайшие сроки. Пострадавших нет.