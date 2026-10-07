Столярный цех загорелся в Семее
Пожарные оперативно ликвидировали возгорание кровли столярного цеха.
7 Октября 2026, 03:11
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7 Октября 2026, 03:117 Октября 2026, 03:11
287Фото: Скриншот видео
На пульт 112 ДЧС области Абай поступило сообщение о возгорании по улице Кабылбаева в городе Семей.
По прибытии первых пожарных подразделений установлено, что в одноэтажном здании столярного цеха произошло открытое горение кровли.
Пожарные незамедлительно приступили к тушению. К очагу возгорания были поданы пожарные стволы, организована бесперебойная подача воды. Благодаря слаженным и оперативным действиям огнеборцев распространения огня на другие помещения и соседние объекты не допущено.
Возгорание удалось ликвидировать в кратчайшие сроки. Пострадавших нет.
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