Жаксынский районный суд Акмолинской области рассмотрел резонансное уголовное дело в отношении 23-летнего механизатора, обвиняемого в причинении смерти по неосторожности, передает BAQ.KZ. Процесс стал показательным и для работников сельхозпредприятий, и для надзорных органов.

Трагедия произошла осенью 2024 года на территории одного из товариществ с ограниченной ответственностью. Обвиняемый С., находясь в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль трактора и совершил наезд на сторожа предприятия Р., который также, как выяснилось позже, был пьян. В результате травм потерпевший скончался.

Вину подсудимый признал полностью и раскаялся. Его причастность была подтверждена показаниями свидетелей, видеозаписями камер наблюдения, заключениями экспертиз и другими доказательствами. Согласно акту специального расследования, происшествие квалифицировано как несчастный случай на производстве.

Суд, учитывая наличие у С. малолетних детей и его раскаяние, признал эти обстоятельства смягчающими. Однако факт совершения преступления в состоянии алкогольного опьянения стал отягчающим фактором. В итоге мужчине было назначено 1 год и 6 месяцев лишения свободы с обязательным прохождением принудительного лечения от алкогольной и наркотической зависимости.

При рассмотрении дела суд выявил ряд системных нарушений: участковые инспекторы не вели достаточную профилактическую работу, а само предприятие нарушало экологические и производственные нормы — техника мылась без документов, отработанные материалы сбрасывались на землю, загрязняя территорию.

Суд вынес частные постановления в адрес соответствующих служб и распорядился устранить допущенные нарушения. Приговор был оглашён публично, в присутствии работников других сельскохозяйственных предприятий региона — как предупреждение и назидание.

Судебное решение пока не вступило в законную силу.