В последние годы страховые услуги, предлагаемые вместе с банковскими продуктами, стали одной из самых обсуждаемых тем на финансовом рынке Казахстана. Полисы, которые подключаются при оформлении кредита, услуги, выдаваемые без согласия клиента, а также вопросы прав потребителей вызывают множество споров в обществе. Корреспондент BAQ.KZ проанализировал ключевые изменения и требования в этой сфере.

Почему банковское страхование важно?

По словам специалистов, значительная часть страхового рынка формируется именно через банки. Эти структуры находятся в тесной взаимосвязи: банк фактически приводит клиента страховой компании.

"Большинство граждан получают страховой полис не добровольно, а при оформлении кредита. С одной стороны, это инструмент финансовой безопасности, но с другой — если у клиента низкая правовая грамотность, полис может привести к дополнительным расходам", — отмечает финансист Батырхан Демесинов.

Чем мы рискуем?

Не секрет, что, оказавшись в финансовой трудности, многие спешат в банк. Желание "просто получить деньги" приводит к тому, что мы не замечаем нарушения собственных прав. Так откуда же возникают потери?

Сотрудник банка, пожелавший остаться неназванным, рассказал, что во многих организациях менеджерам устанавливают план по продаже страховых полисов. Если план не выполнен, премии и часть зарплаты не выплачиваются.

"Если открыто сказать клиенту, что страхование не является обязательным, план выполнить невозможно. Поэтому в большинстве случаев приходится навязывать полис. Люди, которые приходят в поисках срочных денег, зачастую не могут отказаться", — говорит менеджер.

Он также отметил, что финансовая грамотность многих клиентов остаётся низкой.

"Чаще всего страхование оформляется как дополнительная услуга к кредиту. Стоимость полиса включается в сумму основного долга, и заемщик вынужден оплачивать дополнительные проценты. Некоторые даже не знают о существовании аннуитетной и дифференцированной систем погашения", — пояснил он.

Новые требования: права клиентов усилены

В последние годы изменения в законодательстве ограничили подобную практику банков. Теперь финансовые организации не могут выдавать кредит только при наличии полиса конкретной страховой компании. Клиент имеет право выбрать страховщика самостоятельно. Этот принцип уже действует во всех банках страны.

Помощь в расторжении ненужных страховок и возврате средств оказывают специалисты. Стоимость их услуг, как правило, составляет 10% от возвращённой суммы. Одна из таких специалистов — Айдана Слам. Она отмечает, что многие не знают о праве отказаться от страховки в течение 14 дней.

"Банк не сообщает такие детали, поскольку это невыгодно. Но по закону в течение 14 дней можно отказаться от страхования и вернуть деньги полностью", — говорит она.

Важно, чтобы в договоре с банком условия полиса были прописаны ясно: порядок возврата, виды рисков, комиссии. При досрочном погашении кредита клиент также имеет право вернуть часть страховой премии.

Фразы вроде "если вы откажетесь от страховки, ваша кредитная история ухудшится" являются неверными. Все изменения направлены на защиту прав потребителей.

Что меняется для банков и страховых компаний?

Обновлённые требования обязывают банки предоставлять клиенту полную информацию о каждом продукте и не включать страховку скрытым образом. Страховые компании должны сделать полисы более понятными, а онлайн-оформление прозрачным.

Что важно учитывать клиенту?

Специалисты советуют:

– выяснить, является ли дополнительная страховка обязательной;

– не подписывать полис, не изучив условия возврата средств;

– сравнить тарифы разных страховых компаний;

– помнить о праве отказаться от услуги в течение 14 дней.

Страхование, предлагаемое банками, должно защищать интересы не только финансовых организаций, но и клиента. Последние изменения направлены на восстановление баланса. Если потребитель внимательно читает документы и знает свои права, он может избежать лишних трат и навязанных условий.