Чрезвычайные ситуации, такие как землетрясения, наводнения или пожары, могут причинить жилью огромный ущерб. Один из способов защиты от таких рисков – страхование жилья. Специалисты рекомендуют владельцам недвижимости внимательно изучать условия страхования и заранее выяснять, в каких случаях предусмотрена выплата компенсации. Представители Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка рассказали корреспонденту BAQ.KZ об основных вопросах, связанных со страхованием от природных катастроф.

По данным АРРФР, при разработке модели в первую очередь учитывались характерные для Казахстана природные риски и масштабы потенциального ущерба, который они могут причинить населению. Согласно оценке ООН, 75% территории страны подвержено риску различных природных катастроф. К наиболее распространённым рискам относятся землетрясения, паводки и лесные пожары.

Согласно данным МЧС, высокий риск землетрясений и наводнений существует в 16 регионах страны – 14 областях, а также городах Алматы и Шымкенте. В этих регионах расположено более 3 млн жилых объектов, где проживает около 15 млн граждан. При этом уровень риска в разных регионах страны различается. Поэтому модель с самого начала разрабатывается на основе риск-ориентированного подхода: при определении условий страхования должен учитываться конкретный уровень подверженности рискам в каждом регионе.

Выбор указанных рисков также связан с реальными последствиями природных катастроф. Например, после паводков 2024 года на восстановительные работы было выделено 54,7 млрд тенге, а ущерб от лесных пожаров в Костанайской области в 2022 году составил 6 млрд тенге. Таким образом, речь идёт о природных катастрофах, которые одновременно могут причинить значительный ущерб большому количеству жилых объектов.

Как будет определяться размер страхового взноса

В разработанной модели предусмотрен принцип, согласно которому страхование должно быть финансово доступным для населения. Предлагаемый размер обязательного страхового взноса составляет от 2 000 до 20 000 тенге. За основу рассматривается сумма, сопоставимая с размером налога на имущество, которая корректируется с учётом коэффициента уровня риска конкретного региона.

Это означает, что размер платежа будет дифференцироваться в зависимости от уровня риска территории: стоимость страхования в регионах с разной степенью подверженности стихийным бедствиям может отличаться. Конкретные параметры и порядок расчёта будут утверждены в рамках законодательного и подзаконного регулирования.

Как будет организован механизм системы

Для консолидации обязательных страховых взносов и организации страховых выплат предлагается создать единый оператор с участием государства – Фонд обязательного страхования жилых домов. В проекте Фонд рассматривается как специализированная некоммерческая финансовая организация. Фонд станет единственной организацией, имеющей право осуществлять обязательное страхование жилых домов от природных катастроф на территории Казахстана.

При этом действующие страховые организации не будут исключены из системы. Они будут содействовать Фонду в сборе страховых взносов, а также смогут предоставлять населению дополнительное страховое покрытие в рамках договоров добровольного страхования имущества. Кроме того, предлагается сформировать единый пул перестрахования страхового покрытия под управлением Фонда. Страховые организации будут передавать Фонду на перестрахование часть страховых премий по договорам добровольного страхования имущества, при этом такие договоры должны включать покрытие катастрофических рисков.

Также Фонд должен обеспечить централизованное управление катастрофическими рисками и накопление финансовых резервов. Частные страховые компании при этом продолжат работать на рынке и смогут предлагать гражданам дополнительное добровольное страховое покрытие сверх базовой защиты.

Какой будет размер компенсации

Модель предусматривает базовую страховую выплату, размер которой будет зависеть от суммы страхового взноса. Согласно утверждённым подходам, на начальном этапе размер страховых выплат планируется установить в диапазоне от 1 млн до 10 млн тенге. По мере накопления средств Фонда к десятому году размер выплат может составить от 3 млн до 60 млн тенге.

Предполагается, что выплаты будут осуществляться в максимально короткие сроки и без традиционной оценки размера ущерба. Базовая выплата в первую очередь предназначена для покрытия неотложных потребностей пострадавших граждан и восстановления жилья.

Если владелец жилья дополнительно застраховал своё имущество по договору добровольного страхования, при наступлении чрезвычайной ситуации он сможет получить установленную компенсацию от Фонда, а также страховую выплату от страховой организации в соответствии с условиями договора добровольного страхования.

До какого времени будет обсуждаться законопроект

Законопроект опубликован на портале открытых данных и в декабре текущего года будет внесён в Курултай Республики Казахстан.

При этом для введения обязательного страхования жилых домов от природных катастроф предусмотрен трёхлетний переходный период. То есть сначала будет создан Фонд, после чего необходимые средства будут накоплены за счёт взносов акционеров, страховых организаций и доходов от инвестирования средств. Только после этого граждане начнут уплачивать обязательные страховые взносы, а Фонд – осуществлять страховые выплаты.

Может ли страхование заменить государственную поддержку

Предлагаемая система на первоначальном этапе создаётся не как механизм замены государственной поддержки, а как часть многоуровневой модели финансирования рисков природных катастроф.

Первый уровень – бюджетное финансирование: специальные бюджетные резервы или целевые программы для возмещения ущерба, причинённого катастрофами.

Второй уровень – внешнее финансирование, включая возможность привлечения государством экстренных займов у международных партнёров в случае чрезвычайной ситуации.

Третий уровень – страхование гражданами своего жилого имущества, которое предусматривает обязательное минимальное страховое покрытие в регионах с высоким уровнем риска и развитие добровольного страхования.

Следовательно, страховой механизм должен дополнить существующие источники финансирования, распределить финансовую нагрузку между государством, населением, страховым рынком и международной системой перестрахования, а также обеспечить гражданам заранее определённый источник компенсации.

Кроме того, модель предусматривает механизм возмещения за счёт средств государственного бюджета в случае недостаточности средств Фонда. Это означает, что государство сохранит свою роль в системе защиты от катастрофических рисков.